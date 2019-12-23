Аферисты звонили людям и представлялись сотрудниками финансовых учреждений
В дежурную часть в Иркутской области обратились двое местных жителей, ставших жертвами телефонных аферистов.
В первом случае 44-летней жительнице посёлка Белореченский поступил телефонный звонок. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил о несанкционированных списаниях с карты. Под предлогом сохранения денег на счету лжеспециалисту потребовалась полная информация клиента: фамилия, имя отчество, номер карты, цифры с оборотной стороны карты, а также коды подтверждения банковских смс-сообщений. Потерпевшая передала мошенникам все конфиденциальные сведения, в результате чего у неё были украдены 260 тысяч рублей.
Во втором случае, 27-летнему усольчанину поступило «выгодное предложение» о возможности получения им кредита в сумме 200 тысяч рублей. Во время телефонного разговора собеседник, якобы являющийся сотрудником кредитной организации, отметил, что перед подписанием договора займа необходимо оплатить страховку, комиссию и некоторые другие предварительные услуги.
В результате под надуманными предлогами потерпевший снимал деньги со своей карты и переводил их на указанные аферистами счета. В общей сложности за обещанный кредит мужчина в течение двух дней перечислил 39 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
У жительницы Иркутской области выманили 260 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферисты звонили людям и представлялись сотрудниками финансовых учреждений
Чтобы спасти мужчину, огнеборцам пришлось вскрывать железную дверь
Часть этих денег она взяла в кредит
В Бурятии уже опровергли информацию о причастности к расправе над двумя девушками бывшего начальника городской полиции
Пьяный пассажир поезда обругал сотрудника полиции в неприличной форме
Горела квартира в доме на Солнечной
Мужчина опрокинулся на мотоцикле «Урал»
Пьяный водитель устроил ДТП в субботу ночью
Произошла коммунальная авария
Мужчине грозил штраф за административное нарушение
Ещё двое мужчин пострадали
Тушение пожара продолжается
Преступление произошло во время школьных занятий
Водитель «Оки» совершил столкновение с припаркованной «Тойотой Марк-2»
Происшествия, 21.12.2019
Сегодня в бурятском посёлке произошел аналогичный пожар