У жительницы Иркутской области выманили 260 тысяч

Аферисты звонили людям и представлялись сотрудниками финансовых учреждений



В дежурную часть в Иркутской области обратились двое местных жителей, ставших жертвами телефонных аферистов.



В первом случае 44-летней жительнице посёлка Белореченский поступил телефонный звонок. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил о несанкционированных списаниях с карты. Под предлогом сохранения денег на счету лжеспециалисту потребовалась полная информация клиента: фамилия, имя отчество, номер карты, цифры с оборотной стороны карты, а также коды подтверждения банковских смс-сообщений. Потерпевшая передала мошенникам все конфиденциальные сведения, в результате чего у неё были украдены 260 тысяч рублей.



Во втором случае, 27-летнему усольчанину поступило «выгодное предложение» о возможности получения им кредита в сумме 200 тысяч рублей. Во время телефонного разговора собеседник, якобы являющийся сотрудником кредитной организации, отметил, что перед подписанием договора займа необходимо оплатить страховку, комиссию и некоторые другие предварительные услуги.



В результате под надуманными предлогами потерпевший снимал деньги со своей карты и переводил их на указанные аферистами счета. В общей сложности за обещанный кредит мужчина в течение двух дней перечислил 39 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

