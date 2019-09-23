Трое жителей Иркутской области пытались заживо сжечь своих врагов

Им дали по 15 лет колонии строгого режима за покушение на убийство с особой жестокостью
Суд признал трёх жителей Иркутской области виновными в покушении на убийство с особой жестокостью.
В один из майских дней 2018 года в Усолье-Сибирском трое мужчин распивали спиртное, затем они вышли за ограду дома, чтобы покурить. В тот момент мимо проезжал автомобиль с двумя мужчинами, которые решили остановиться и выяснить отношения по поводу ранее возникшего конфликта.
В разговоре между потерпевшими и подсудимыми возникла ссора, которая переросла в драку. Численное превосходство сыграло свою роль, они сильно избили своих врагов, используя металлический прут. После, поместив потерявших сознание мужчин в багажник их же автомобиля, нападавшие сели в салон и поехали в лес, чтобы там окончательно расправиться с врагами.
Приняв решение сжечь двоих заживо в их машине, они подготовились к этому, взяв вторую машину, чтобы скрыться на ней с места преступления. Затем мужчины посадили утративших способность к сопротивлению потерпевших в салон автомобиля и подожгли его. Когда пламя охватило кузов и салон, преступники решили, что с потерпевшими покончено и уехали.
Из-за высокой температуры у одного из потерпевших расплавилась синтетическая куртка и прилипла к коже. От сильной боли он пришёл в сознание, покинул горящую машину и помог выбраться из огня своему другу. После чего, потерпевшие, преодолевая боль, нашли в себе силы и добрались до своего посёлка, откуда были доставлены в больницу.
Суд квалифицировал действия подсудимых как покушение на групповое убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью. Кроме того, подсудимые понесут наказание за угон и умышленное уничтожение автомобиля.
Свою вину в некоторых обвинениях подсудимые не признали, на заседании пытались убедить суд, что хотели всего лишь напугать и делали всё это в шутку.
- Суд назначил наказание по совокупности преступлений по 15 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, с каждого подсудимого взысканы процессуальные издержки и денежная компенсация морального и материального вреда, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Трое жителей Иркутской области пытались заживо сжечь своих врагов
Происшествия, Фото:
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