 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Сентября

22 Сентября

Популярное

Трое жителей Иркутской области пытались заживо сжечь своих врагов

Трое жителей Иркутской области пытались заживо сжечь своих врагов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Им дали по 15 лет колонии строгого режима за покушение на убийство с особой жестокостью

Суд признал трёх жителей Иркутской области виновными в покушении на убийство с особой жестокостью.

В один из майских дней 2018 года в Усолье-Сибирском трое мужчин распивали спиртное, затем они вышли за ограду дома, чтобы покурить. В тот момент мимо проезжал автомобиль с двумя мужчинами, которые решили остановиться и выяснить отношения по поводу ранее возникшего конфликта.

В разговоре между потерпевшими и подсудимыми возникла ссора, которая переросла в драку. Численное превосходство сыграло свою роль, они сильно избили своих врагов, используя металлический прут. После, поместив потерявших сознание мужчин в багажник их же автомобиля, нападавшие сели в салон и поехали в лес, чтобы там окончательно расправиться с врагами.

Приняв решение сжечь двоих заживо в их машине, они подготовились к этому, взяв вторую машину, чтобы скрыться на ней с места преступления. Затем мужчины посадили утративших способность к сопротивлению потерпевших в салон автомобиля и подожгли его. Когда пламя охватило кузов и салон, преступники решили, что с потерпевшими покончено и уехали.

Из-за высокой температуры у одного из потерпевших расплавилась синтетическая куртка и прилипла к коже. От сильной боли он пришёл в сознание, покинул горящую машину и помог выбраться из огня своему другу. После чего, потерпевшие, преодолевая боль, нашли в себе силы и добрались до своего посёлка, откуда были доставлены в больницу.

Суд квалифицировал действия подсудимых как покушение на групповое убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью. Кроме того, подсудимые понесут наказание за угон и умышленное уничтожение автомобиля.

Свою вину в некоторых обвинениях подсудимые не признали, на заседании пытались убедить суд, что хотели всего лишь напугать и делали всё это в шутку.

- Суд назначил наказание по совокупности преступлений по 15 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме того, с каждого подсудимого взысканы процессуальные издержки и денежная компенсация морального и материального вреда, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу.

покушение на убийство Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и маршрутка
В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и маршрутка
Происшествия, 23.09.2019
Авария произошла в районе Элеватора
В Улан-Удэ в ДТП попало такси с пассажирами
В Улан-Удэ в ДТП попало такси с пассажирами
Происшествия, 23.09.2019
Пострадавших в результате происшествия нет
Трое жителей Иркутской области пытались заживо сжечь своих врагов
Трое жителей Иркутской области пытались заживо сжечь своих врагов
Происшествия, 23.09.2019
Им дали по 15 лет колонии строгого режима за покушение на убийство с особой жестокостью    
В Бурятии задержали последнего члена банды, пытавшейся сжечь автовокзал
В Бурятии задержали последнего члена банды, пытавшейся сжечь автовокзал
Происшествия, 23.09.2019
В 2012 году преступники подожгли здание автовокзала и пытались заживо сжечь сторожа
В Култуке поймали трёх жителей Бурятии под наркотиками
В Култуке поймали трёх жителей Бурятии под наркотиками
Происшествия, 23.09.2019
У одного из них нашли 15 свёртков с героином и гашишем
В Гусиноозёрске поймали велосипедиста с наркотиками
В Гусиноозёрске поймали велосипедиста с наркотиками
Происшествия, 23.09.2019
От освидетельствования мужчина отказался
В Бурятии более двух месяцев ищут пропавшую девушку
В Бурятии более двух месяцев ищут пропавшую девушку
Происшествия, 23.09.2019
В последний раз её видели на площади Советов
Улан-удэнец выплатил 200 тысяч за выстрел в человека
Улан-удэнец выплатил 200 тысяч за выстрел в человека
Происшествия, 23.09.2019
Мужчина заявил, что выстрелил случайно
На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка
На пожаре в Иркутске погибла пятилетняя девочка
Происшествия, 23.09.2019
Она и её младший брат были дома одни
В Улан-Удэ дебоширка из автобуса стала жертвой преступления
В Улан-Удэ дебоширка из автобуса стала жертвой преступления
Происшествия, 23.09.2019
С помощью мобильного банка вор перевёл себе деньги
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
В Иркутской области погиб 15-летний мотоциклист
Происшествия, 23.09.2019
Подросток, выезжая со двора дома, врезался в грузовик  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^