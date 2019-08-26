В Бурятии из-за крупного пожара едва не сгорели два дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пожарные смогли спасти жилые дома от возгорания



Ночью 24 августа в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелось бесхозное строение. На момент прибытия пожарных — в 00:27 — здание было охвачено огнём полностью на площади 800 кв.м, существовала угроза перехода огня на 2 жилых дома, расположенных в 5 и 15 метрах от горящего строения.



- Один пожарный расчёт встал на защиту жилых домов, второй — приступил к тушению горящего здания, третий осуществлял подвоз воды. Всего в ликвидации пожара и его последствий было задействовано 10 человек, в том числе 7 работников 14-го Муйского отряда Государственной противопожарной службы Бурятия, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Пожар потушили в 2:41. Огонь уничтожил бесхозное строение полностью, жилые дома не пострадали. Предположительно причиной пожара послужил поджог.

