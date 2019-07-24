В Улан-Удэ произошло ДТП на Борсоева

От удара «Тойоту» развернуло
Сегодня утром, около 7 часов в Улан-Удэ по улице Борсоева перед остановкой «Наран» произошло ДТП.
Водитель «Toyota Corolla», следуя в сторону Левого берега, при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Honda Fit».
От удара «Тойоту» развернуло.
Пострадавших в результате аварии нет.
От удара «Тойоту» развернуло
Пострадавших в результате аварии нет
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