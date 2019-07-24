В Улан-Удэ произошло ДТП на Борсоева

Водитель «Toyota Corolla», следуя в сторону Левого берега, при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Honda Fit».От удара «Тойоту» развернуло.

Пострадавших в результате аварии нет.

Сегодня утром, около 7 часов в Улан-Удэ по улице Борсоева перед остановкой «Наран» произошло ДТП.