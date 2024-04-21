В Бурятии из-за коробки с деньгами в супермаркет приехала полиция

Происшествия, Фото: Cергей Тарасенко

13 тысяч забыл в камере хранения 72-летний пенсионер



Этот инцидент произошёл днём 21 апреля в кабанском посёлке Селенгинск. В дежурную часть райотдела МВД поступило сообщение, что в камере хранения одного из продуктовых магазинов обнаружили бесхозную коробку с надписью.



На место отправились сотрудники полиции. В коробке обнаружили деньги – 13 тысяч рублей и две банковские карты, принадлежащие 72-летнему местному жителю.



Как выяснилось, сельчанин просто забыл своё имущество в ячейке. В коробке он хранил пенсионные сбережения. Правоохранители вернули мужчине деньги, а тот, в свою очередь, поблагодарил их.

