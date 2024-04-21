В Улан-Удэ мужчина под наркотиками бегал по проезжей части

Усмирять его пришлось правоохранителям
Случилось всё в столице Бурятии. Вечером 21 апреля на улице Терешковой заметили человека, который бегал прямо по проезжей части, мешая маршруткам и автомобилям.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Требования полицейских уйти с дороги мужчина проигнорировал. Пришлось применить физическую силу.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, гражданин находился под действием наркотических веществ.
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