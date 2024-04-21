В Улан-Удэ мужчина под наркотиками бегал по проезжей части



На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Требования полицейских уйти с дороги мужчина проигнорировал. Пришлось применить физическую силу.



Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, гражданин находился под действием наркотических веществ.



Случилось всё в столице Бурятии. Вечером 21 апреля на улице Терешковой заметили человека, который бегал прямо по проезжей части, мешая маршруткам и автомобилям.