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В Бурятии вовсю устраняют последствия «большой» воды

В Бурятии вовсю устраняют последствия «большой» воды
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Подтопленными в республике остаются семь участков

В минувший вторник, 16 апреля, в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели режим ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.

Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но с большинства вода уже ушла. По данным на 21-ое число, подтопленными остаются семь. На остальных устраняют последствия паводка, а специальные комиссии оценивают размер ущерба. Контролирует эту работу оперативный штаб, который возглавляет зампред правительства РБ Иван Альхеев.

Сотрудники муниципальных образований вместе с представителями ГПС РБ и республиканского управления МЧС откачивают воду из дворов и жилых домов с помощью пожарных мотопомп и пожарной насосной станции. Совместными усилиями охватили уже около 40 домовладений. В Прибайкальском районе приступили к просушке помещений – для этого задействовали тепловые пушки. А на участке дороги от Турунтаево до Покровки убирают ледяные глыбы.
 
Продолжается восстановление электроснабжения в СНТ «Колос». Специалисты, которые обходят подтопленные постройки, устанавливают факт проживания в них и фиксируют  утрату вещей первой необходимости.
 
Пострадавшим от «большой» воды пообещали материальную помощь из республиканского бюджета. На неё вправе рассчитывать те, кто постоянно живёт в затронутой стихией домах. Поступило уже соответствующих 98 заявлений и семь человек получили причитающиеся им выплаты.

Для предотвращения инфекционных заболеваний – дифтерии, гепатита и дизентерии – на подтопленных территориях главам районов и Минздраву РБ поручили взять под особый контроль вакцинацию местных жителей, а все участки обеззаразить, не дожидаясь, когда высохнет земля. Ликвидация последствий паводка продолжается и находится на постоянном контроле правительства региона, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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