Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14

Служба по тарифам Бурятии считает, что ТГК-14 для решения проблем начала урезать зарплату работников
Сегодня в Улан-Удэ обсуждали подписание отраслевого тарифного соглашения, которое, по идее, должно в будущем снять вопросы по увеличению зарплат работникам ТГК-14.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2020 года часть работников ТЭЦ-1 объявила о голодовке. Протестовали представители топливно-транспортного цеха. Основная претензия рабочих была связана с низкой зарплатой, которая не индексировалась. Одно из требований – присоединение к тарифному соглашению. Кроме того, работники жаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также на обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие проблемы.
Позже достигнута договорённость создать рабочую группу по разработке регионального отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии. Голодовка людей была прекращена.
- Мы перешли в обсуждение реализации энергоэффективных проектов, чтобы сократить текущие затраты и за счёт этого эффекта направить средства, в том числе по заработной плате. Вот здесь как раз нужен механизм долгосрочного регулирования тарифных отношений. К долгосрочному регулированию тарифных отношений привязываем график индексации заработной платы. Тогда схема собирается и всем понятно. Без источника бессмысленно подписываться под каким-то соглашением с профсоюзными организациями, - объяснял тогда генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.
Поставили под вопрос
Однако на сегодняшнем совещании возникла парадоксальная ситуация. Необходимость тарифного соглашения вовсе поставили под вопрос.
- Вопрос рассмотрения отраслевого тарифного соглашения необходимо рассматривать комплексно, с рядом других вопросов. В частности, такой вопрос – у нас ТГК-14 работает в двух регионах, в Забайкальском крае они также не присоединены к отраслевому тарифу, тем не менее там зарплата выше, никаких там забастовок не было. Это говорит о том, что в не отраслевом тарифном соглашении проблема улучшения материального положения работников, «Генерации Бурятии» в частности. Кроме того, в Бурятии в прошлые годы также не наблюдалось таких вот ни голодовок, ни забастовок, хотя также не было отраслевого тарифного. Это только подтверждает то, что что-то у ТГК-14 внутри там изменилось резко, - резко выступил руководитель Республиканской службы по тарифам (РСТ) Борис Хмелёв.
Он отметил, что служба по тарифам против любого повышения тарифов, тем что по решению правительства России и Госдумы и так идёт ежегодная индексация.
Хмелёв высказал предположение касаемо зарплаты работников компании.
- ТГК-14 для решения своих каких-то внутренних проблем, я считаю, просто начала урезать заработную плату работников. Мы это видели по анализу, у нас операционные затраты не исполняются в полном объёме на территории Бурятии, - добавил он.
Возмутились здесь в свою очередь профсоюзы, апеллируя к тому, что они вместе радеют об одном и том же, в принципе.
- Мы говорим с вами об одном и том же, вы говорите о благосостоянии работников, в том числе что нужно повышать зарплату, мы, профсоюзы, говорим о том, что все эти минимальные гарантии для работников электроэнергетики надо прописать в отраслевом соглашении. Так почему вы ж не хотите заключать отраслевое соглашение или против него? – высказалась представительница профсоюзов.
Проблемы с отраслевым соглашением признали и представители ТГК-14.
- Если говорить про особенности варианта отраслевого тарифного соглашения, то необходимо отметить следующее: используемое при регулировании тарифов действующее законодательство не позволяет гарантировать включения в тарифы всех норм отраслевого тарифного соглашения - хоть федерального, хоть регионального. Второе - средств в бюджете на дополнительные расходы по ОТС на самом деле нет. Соответственно, включение этих средств - это определенные проблемы для субъекта. При этом, при включении субсидии в бюджет возникает дискриминация других отраслей, - поделился мнением заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» по экономике и финансам Андрей Аблязов.
Документ должен быть
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников уверен, что тарифное соглашение должно быть как нормативный документ.
- Сегодня мы можем договориться и произвести увеличение за счёт внутреннего ресурса, но время пройдёт, отсутствие такого документа будет отрицательно сказываться на всю работу. Поэтому этот документ должен быть. Да, он может быть откорректирован, но он должен быть и работать, - считает зампред.
Про повышение тарифа
Конкретно же в этой ситуации повышение тарифов не рассматривается.
- Мы будем смотреть. Не только служба по тарифам против, но и непосредственно есть поручение главы республики. И мы пока тариф поднимать не планируем. Будем смотреть по источникам. И то, что я на совещании говорил: должен быть внутренний резерв – предприятие как выполнит это тарифное соглашение. Если действительно это невозможно будет, мы будем смотреть, что у нас с тарифом, но пока вот основное направление – это за счёт внутреннего резерва. То, что получилось увеличить у нас зимние коэффициенты, которые сегодня уже непосредственно работающие, особенно в транспортном цехе, получили увеличение зарплаты. Поэтому досконально пройдём по всем источникам, параметрам оплаты и постараемся без увеличения тарифов пойти по этой схеме работы тарифного соглашения, - продолжил Евгений Луковников.
Что касается ТГК-14 по увеличению зарплаты, то они готовят свои предложения.
- Они пока готовят свои предложения. У них действительно ситуация непростая. Придётся изыскивать эти ресурсы, и то, что служба по тарифам сегодня в своём выступлении озвучивали – все эти ресурсы есть, - заключил зампред.
В итоге решено встретиться примерно через 10 дней. В идеале к этому моменту соглашение должно быть практически доработано.
Начальник РСТ Бурятии обвинил ТГК-14
Власть, Фото:
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