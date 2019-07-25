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Дальневосточным субъектам рекомендовано не забывать об удалённых аэропортах

Дальневосточным субъектам рекомендовано не забывать об удалённых аэропортах
Власть,  Фото:pixabay.com
Также Госдума рекомендует создать центры сервиса воздушных судов и по подготовке авиационных специалистов

24 июля в Москве в Государственной Думе состоялось заседание комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока «О мерах государственной поддержки по обновлению парка воздушных судов, эксплуатируемых на местных воздушных линиях в арктических и дальневосточных субъектах Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации.

Заседание провёл председатель комитета Николай Харитонов. С докладом выступил заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов.

По итогам заседания комитет рекомендовал Правительству РФ:
- принять меры по серийному производству самолётов Ил-114-300 с 2023 года, ТВС-2ДТС «Байкал» с 2022 года, модернизированного вертолёта «АНСАТ» с 2021 года;
- принять меры по созданию в арктических и дальневосточных субъектах РФ учебных центров по подготовке, обучению и переподготовке авиационных специалистов (пилотов, штурманов, авиационных техников);
- принять меры по созданию в арктических и дальневосточных субъектах РФ центров сервиса воздушных судов на удалении не более 150 км от мест базирования воздушных судов.

Также комитет рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ:
- оказывать поддержку в подготовке авиационных специалистов на основе государственно-частного партнёрства;
- принимать меры по поддержанию в надлежащем состоянии сети аэропортов (посадочных площадок), расположенных в труднодоступных местностях.
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