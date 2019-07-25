Также Госдума рекомендует создать центры сервиса воздушных судов и по подготовке авиационных специалистов
24 июля в Москве в Государственной Думе состоялось заседание комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока «О мерах государственной поддержки по обновлению парка воздушных судов, эксплуатируемых на местных воздушных линиях в арктических и дальневосточных субъектах Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба представительства Правительства Забайкальского края при Правительстве Российской Федерации.
Заседание провёл председатель комитета Николай Харитонов. С докладом выступил заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов.
По итогам заседания комитет рекомендовал Правительству РФ:
- принять меры по серийному производству самолётов Ил-114-300 с 2023 года, ТВС-2ДТС «Байкал» с 2022 года, модернизированного вертолёта «АНСАТ» с 2021 года;
- принять меры по созданию в арктических и дальневосточных субъектах РФ учебных центров по подготовке, обучению и переподготовке авиационных специалистов (пилотов, штурманов, авиационных техников);
- принять меры по созданию в арктических и дальневосточных субъектах РФ центров сервиса воздушных судов на удалении не более 150 км от мест базирования воздушных судов.
Также комитет рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ:
- оказывать поддержку в подготовке авиационных специалистов на основе государственно-частного партнёрства;
- принимать меры по поддержанию в надлежащем состоянии сети аэропортов (посадочных площадок), расположенных в труднодоступных местностях.
Дальневосточным субъектам рекомендовано не забывать об удалённых аэропортах
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ДФО она вторая по заполняемости Единой информационной системы жилищного строительства
Также Госдума рекомендует создать центры сервиса воздушных судов и по подготовке авиационных специалистов
Глава Ононского района Ятур Танхаев покинул свой пост после критики полпреда
23 июля в правительстве Бурятии состоялось очередное заседание консультативного совета женщин при главе
Вопрос продажи омуля в магазинах поднимается на сессиях Хурала Бурятии второй раз подряд
Большая свалка образовалась в Солдатском
По словам Александра Бардалеева, пока он уходит «в никуда»
Евгения Балтатарова сообщила, что не будет участвовать в борьбе за кресло мэра Улан-Удэ
Специалист администрации посёлка нарушил сроки рассмотрения обращения
Сегодня он встретился с губернатором края
26 июля руководитель Бурятского УФАС Елизавета Потапова проведёт личный приём граждан
Сам Кирилл Покацкий посвятил своему поступку стихотворение
Всего будет рассмотрено три вопроса
Власть, 22.07.2019
Также по дворам пойдут специалисты рассказать информацию по актуальным вопросам
Власть, 22.07.2019
Новенький автомобиль у руководства Счётной палаты появится к концу лета