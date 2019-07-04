Зампред правительства Бурятии посетил место крушения Ан-24



Евгений Луковников провёл рабочее совещание с руководством района на месте аварийной посадки 27 июня самолёта Ан-24 , следовавшего по маршруту «Улан-Удэ – Нижнеангарск». На борту самолета находились 43 пассажира и 4 члена экипажа – командир воздушного судна и бортмеханик погибли на месте. 39 человек обратились за медицинской помощью.









Евгений Луковников посетил накануне и ряд социальных и инфраструктурных объектов Северо-Байкальского района, а вечером провёл приём граждан по личным вопросам.











В рамках рабочего визита в северные районы республики зампред правительства по инфраструктуре принимает участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которые проходят в Северобайкальске, Северо-Байкальском и Муйском районах с 3 по 6 июля.













