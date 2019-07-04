Зампред правительства Бурятии посетил место крушения Ан-24

3 июля заместитель председателя правительства и по инфраструктуре Евгений Луковников прибыл в Северо-Байкальский район, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Зампред правительства посетил очистные сооружения в Нижнеангарске на месте аварийной посадки 27 июня самолёта АН-24 авиакомпании «Ангара».
Евгений Луковников провёл рабочее совещание с руководством района на месте аварийной посадки 27 июня самолёта Ан-24, следовавшего по маршруту «Улан-Удэ – Нижнеангарск». На борту самолета находились 43 пассажира и 4 члена экипажа – командир воздушного судна и бортмеханик погибли на месте. 39 человек обратились за медицинской помощью.
Было госпитализировано 8 человек, один пострадавший уже выписан из больницы.
Предварительная причина аварийной посадки – неисправность левого двигателя. В Северо-Байкальском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Также в рамках рабочей поездки Евгений Луковников принял участие в открытии производственной базы ООО «БайкалНедраГео». В 2017 году предприятие получило лицензию на добычу и доразведку участка недр Калюмный (Сынырское месторождение) по добыче калийных удобрений. Непосредственно на участке в настоящее время идёт строительство базового посёлка, дороги от посёлка Новый Уоян до участка проведения работ, протяженностью в 120 км. Объём инвестиций для запуска предприятия оценивается в 400 млн рублей.
Евгений Луковников посетил накануне и ряд социальных и инфраструктурных объектов Северо-Байкальского района, а вечером провёл приём граждан по личным вопросам.
В рамках рабочего визита в северные районы республики зампред правительства по инфраструктуре принимает участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которые проходят в Северобайкальске, Северо-Байкальском и Муйском районах с 3 по 6 июля.