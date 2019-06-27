В Бурятии двое пилотов погибли в загоревшемся при посадке самолёте

Все пассажиры живы. Семь человек получили ранения. Всего спасены 42 взрослых и один ребёнок.









По предварительной информации, при торможении воздушное судно развернуло, самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолёт загорелся. На данный момент проводится тушение, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.







На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции. Они оцепили место происшествия, уточнили в МВД по Бурятии.

- В настоящее время на месте происшествия работают три расчета государственной противопожарной службы и две добровольных пожарных команды. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим, - уточнил Алексей Фишев.



















В Бурятии в аэропорту Нижнеангарска пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Самолёт прилетел в Нижнеангарск из Улан-Удэ. В результате ЧП погибли двое пилотов.Ситуацию держит на контроле глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.