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Одной из пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии нужна операция на руке

Одной из пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии нужна операция на руке
Происшествия,  Фото:РКБ имени Семашко
Ещё один доставленный в Улан-Удэ пассажир со сгоревшего Ан-24 не может наступать на ногу

Как сообщал «Байкал-Daily», после авиакатастрофы с Ан-24 на севере Бурятии, в аэропорту Нижнеангарска, были госпитализированы 8 пассажиров. Минувшей ночью в столицу Бурятии перевезли четверых пострадавших. В Детскую республиканскую клиническую больницу направили 17-летнего юношу и 13-летнюю девочку. 69-летняя женщина и 43-летний мужчина сейчас находятся на лечении в травматологическом отделении республиканской клинической больницы. Взрослые пациенты чувствуют себя нормально, сообщает пресс-служба РКБ имени Семашко. 


 

Женщина нужна будет операция

Сегодня утром главный врач республиканской клинической больницы Евгения Лудупова и замглавврача по хирургии Андрей Цыбденов ответили на вопросы журналистов по состоянию и лечению пострадавших.

69-летняя женщина возвращалась домой в Северобайкальск после обследования в республиканской больнице. Во время полёта находилась в задней части самолёта, после столкновения не могла сама двигаться и пассажиры помогли ей выбраться наружу. Позже выяснилось, что женщина получила закрытый перелом лучевой кости правой руки, рвано-ушибленную рану на правом бедре, а также вывих левого плеча.

План лечения журналистам объяснил заместитель главного врача по хирургии Андрей Цыбденов:

- Состояние 69-летней пациентки оценивается как средней степени тяжести. У неё перелом лучевой кости и требуется оперативное вмешательство для стабилизации повреждённой кости. Но дело в том, что у женщины также имеется сложная патология сердца, поэтому сначала необходимо предусмотреть все риски. Поэтому после предварительной подготовки мы в плановом порядке выполним оперативное лечение по стабилизации сломанной кости. Я думаю, затягивать не будем и максимально быстро прооперируем. План её лечения согласован со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

Женщина летела в Нижнеангарск после обследования сердца в Улан-Удэ.

- Она у нас проходила обследование накануне ЧП, коронароангиографию, у нас все данные по сердечной патологии есть, - сказала главный врач республиканской клинической больницы Евгения Лудупова.

Пострадал вахтовик 

Состояние 43-летнего мужчины, также доставленного в Улан-Удэ из Нижнеангарска санавиацией, по словам врачей, стабильное, ближе к удовлетворительному. У него рвано-ушибленная рана правого коленного сустава. На ногу наступать пока не может.

Мужчина летел на вахтовую работу из Улан-Удэ.

- На данный момент в оперативном лечении он не нуждается, планируется обследование, магнитно-резонансная томография коленного сустава, - сказал Цыбденов.

- Жизни обоих пациентов ничто не угрожает. Им также оказывают психологическую помощь наши штатные клинические психологи, - отметила главный врач Евгения Лудупова.

Лечение согласовали с федеральными клиниками

Вчера за медицинской помощью после авиакатастрофы обратились 31 пассажир и 2 члена экипажа. Состояние всех пациентов – средней степени тяжести. У 13-летней девочки закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга средней степени. У юноши 17 лет после дообследования исключены переломы. Оба наблюдаются в Детской республиканской клинической больнице.

Детей ночью в больнице встретил министр здравоохранения Дамбинима Самбуев. Он поговорил с родителями госпитализированных пациентов.

Также ночью в ДКРБ был проведён сеанс телемедицины с Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей (Москва). Тактика лечения согласована, специалисты центра рекомендовали консервативное лечение, сообщили в правительстве Бурятии.

Медики Бурятии готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь людям, пострадавшим в результате аварии.

- Сейчас, думаю, в состоянии стрессовой реакции, поздней, отсроченной, будут пациенты обращаться, но мы считаем, что уже будет проявление обострения хронических заболеваний, - считает Евгения Лудупова. 




27 июня в 10:24 борт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом №200 по маршруту «Улан-Удэ – Нижнеангарск» совершил жёсткую посадку в аэропорту. Самолёт съехал со «взлётки», врезался в здание с очистными сооружениями и загорелся.

Погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали.

На борту находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа. Различные травмы получил 31 человек.

В Северо-Байкальском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация», проводится работа по оказанию материальной помощи пострадавшим.

В причинах катастрофы будет разбираться комиссия Межгосударственного Авиационного Комитета.

Уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России.

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