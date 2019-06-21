Прокуратура внесла представление министру строительства Бурятии
В Бурятии из 250 аварийных многоквартирных домов в программу по переселению внесли только 158 домов.
- В целях реализации федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением правительства республики утверждена региональная адресная программа Бурятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 – 2024 годы. Вопреки закону, из 250 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, в программу включено только 158, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура внесла представление министру строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.
После этого нарушения закона были устранены. В настоящее время постановлением правительства республики в региональную адресную программу внесены изменения.
Как сообщал «Байкал-Daily», через пять лет из аварийного жилья планируют переселить 3,6 тысяч жителей Бурятии. Для переселенцев будут не только строить новые дома, но и выкупать квартиры у населения на вторичном рынке.
Минстрой Бурятии «забыл» почти про 100 аварийных домов
Власть, Фото:
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