Проект о ТОР «Бурятия» внесён в Правительство России

Территория опережающего развития будет расположена в Кяхтинском и Кабанском районах



Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в Правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития в Республике Бурятия. Документ подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами.



Предполагается, что ТОР «Бурятия» будет расположена на территории сельского поселения «Хоронхойское» Кяхтинского муниципального района и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения «Селенгинское» Кабанского муниципального района.



Якорными резидентами могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 млрд. рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.



ООО «Ноябрьскпродсервис» планирует построить в ТОР вертикально-интегрированный птицеводческий комплекс мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров (живым весом) в год. Реализация проекта позволит удовлетворить потребность Республики Бурятия в продукции мясного птицеводства регионального производства на 70%. Инвестор рассчитывает завершить строительство в 2021 году.



ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» заявило проект создания таможенно-логистического терминала, предназначенного для комплексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и пользующихся таможенными услугами при пересечении границы. Реализация проекта намечена до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

