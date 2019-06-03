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Проект о ТОР «Бурятия» внесён в Правительство России

Проект о ТОР «Бурятия» внесён в Правительство России
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Территория опережающего развития будет расположена в Кяхтинском и Кабанском районах

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в Правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития в Республике Бурятия. Документ подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами.

Предполагается, что ТОР «Бурятия» будет расположена на территории сельского поселения «Хоронхойское» Кяхтинского муниципального района и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения «Селенгинское» Кабанского муниципального района.

Якорными резидентами могут стать две компании, готовые вложить в проекты более 5,5 млрд. рублей частных инвестиций и создать 870 новых рабочих мест.

ООО «Ноябрьскпродсервис» планирует построить в ТОР вертикально-интегрированный птицеводческий комплекс мощностью 30 тысяч тонн мяса бройлеров (живым весом) в год. Реализация проекта позволит удовлетворить потребность Республики Бурятия в продукции мясного птицеводства регионального производства на 70%. Инвестор рассчитывает завершить строительство в 2021 году.

ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» заявило проект создания таможенно-логистического терминала, предназначенного для комплексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и пользующихся таможенными услугами при пересечении границы. Реализация проекта намечена до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
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