В Октябрьском районе отключат электричество

Света не будет в Светлом, Забайкальском и на Ключевской



26 марта в Улан-Удэ с 10:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия потребителям в микрорайоне Светлый на ул. Теплотехническая.



Как сообщает администрация Октябрьского района, также 26 марта с 13:00 до 15:00 не будет света по адресам: ул. Ключевская, 4в, 4г, 4д, 5а, 5б, 6г, 6д; ИП «Кашина», ИП «Шагжитарова» по ул. Ключевская, 4е; ИП «Доржиева» по ул. Ключевская, 4б; ИП «Салдонов» «Сатори» по ул. Сахьяновой, 9, 9е; ИП «Метаров», ИП «Пуляев», ИП «Бусыгина», ИП «Дамбаев», ИП «Цоктоев».



В период с 26 по 29 марта с 9:00 до 17:00 продолжатся отключения света в п. Забайкальский, 13 квартал, 2-3; 14 квартал, 1-14; 15 квартал, 1-17; 17 квартал, 11-18; 18 квартал, 2-6; 19 квартал, 1-24; 20 квартал, 1-8.

