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На севере Бурятии запущен новый бамовский разъезд

На севере Бурятии запущен новый бамовский разъезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он расположен на участке Дзелинда – Кирон

В Бурятии, на Байкало-Амурской магистрали завершены строительно-монтажные работы на разъезде 1152 км на участке Дзелинда – Кирон. Строительство разъезда выполнено в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба.

Общая протяжённость вновь уложенных путей составила 2,9 км, установлено 8 стрелочных переводов, 169 металлических опор контактной сети, более 60 км сетей сигнализации, централизации и блокировки. Выполнено строительство железобетонного моста, ремонт и реконструкция двух водопропускных труб.

Также построено здание для размещения работников оперативных служб, осуществляющих эксплуатационную работу. Установлено новое оборудование: устройства сигнализации и блокировки, дизель-генераторные агрегаты, компрессорная станция для снабжения сжатым воздухом системы автоматической пневмоочистки стрелочных переводов. Смонтированы две пассажирские платформы для посадки-высадки персонала и три пункта обогрева для работников, осуществляющих свою деятельность на открытом воздухе.

- Открытие движения по новому разъезду позволит увеличить провозную способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Лена – Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов, - прокомментировали в ВСЖД.

Бурятия БАМ железная дорога разъезд строительство. ВСЖД

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