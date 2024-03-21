Спектакль откроет фестиваль оперы
25 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета откроется фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина – будет показан спектакль «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+).
Созданный на основе памятника древнерусской литературы «Слова о полку Игореве» спектакль повествует о событиях прошлого: мужественном и благородном князе Игоре, который проиграл битву, но не потерял честь; о запретной любви юного княжича Владимира Игоревича и прекрасной дочери половецкого хана – своенравной восточной красавицы Кончаковны; о предательстве друга и неожиданном великодушии врага; о славных ратных подвигах наших предков и невероятных поворотах судьбы.
Гениальная музыка Александра Бородина в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова, звёздный состав солистов, роскошные балетные номера, яркие костюмы и декорации — всё это создаст на сцене невероятную атмосферу.
Состав исполнителей на 25 марта:
Дирижёр: Анатолий Чепурной ( Красноярский театр оперы и балета)
Князь Игорь: Мунхзул Намхай
Ярославна: Ирина Новикова (НОВАТ)
Князь Владимир Галицкий: Эдуард Жагбаев
Хан Кончак: Бадма Гомбожапов
Владимир Игоревич: Игорь Морозов («Геликон–опера»)
Кончаковна: Ольга Жигмитова
Овлур: Галсан Ванданов
Скула: Евгений Островский
Ерошка: Савелий Александров
Няня Ярославны: Эржена Базарсадаева
Половчанка: Дина Санданова
Священник: Саян Цымпилов
В Улан-Удэ назвали состав исполнителей оперы «Князь Игорь»
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