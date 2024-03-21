21 марта

20 марта

Популярное

В Улан-Удэ назвали состав исполнителей оперы «Князь Игорь»

В Улан-Удэ назвали состав исполнителей оперы «Князь Игорь»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спектакль откроет фестиваль оперы

25 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета откроется фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина – будет показан спектакль «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+).

Созданный на основе памятника древнерусской литературы «Слова о полку Игореве» спектакль повествует о событиях прошлого: мужественном и благородном князе Игоре, который проиграл битву, но не потерял честь; о запретной любви юного княжича Владимира Игоревича и прекрасной дочери половецкого хана – своенравной восточной красавицы Кончаковны; о предательстве друга и неожиданном великодушии врага; о славных ратных подвигах наших предков и невероятных поворотах судьбы.

Гениальная музыка Александра Бородина в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова, звёздный состав солистов, роскошные балетные номера, яркие костюмы и декорации — всё это создаст на сцене невероятную атмосферу.

Состав исполнителей на 25 марта:

Дирижёр: Анатолий Чепурной ( Красноярский театр оперы и балета)
Князь Игорь: Мунхзул Намхай
Ярославна: Ирина Новикова (НОВАТ)
Князь Владимир Галицкий: Эдуард Жагбаев
Хан Кончак: Бадма Гомбожапов
Владимир Игоревич: Игорь Морозов («Геликон–опера»)
Кончаковна: Ольга Жигмитова
Овлур: Галсан Ванданов
Скула: Евгений Островский
Ерошка: Савелий Александров
Няня Ярославны: Эржена Базарсадаева
Половчанка: Дина Санданова
Священник: Саян Цымпилов
оперное искусство театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество, 21.03.2024
Победитель отправится на республиканский этап
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
В Бурятии построена первая в ДФО школа для детей с ОВЗ
Общество, 21.03.2024
Откроется учреждение ближе к новому учебному году
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
В Бурятии определился футбольный чемпион среди соццентров
Общество, 21.03.2024
Победитель поедет защищать честь республики в окружном этапе
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Подписан комплексный план развития туризма в зоне БАМ
Общество, 21.03.2024
Его подписали регионы Сибири и Дальнего Востока
Талые воды топят дворы жителей Бурятии
Общество, 21.03.2024
Воду заметили в подпольях
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Игорь Шутенков: «Ситуация в сфере общественного транспорта за 5 лет существенно изменилась»
Общество, 21.03.2024
«Сохранение трамвая оказалось правильным решением», - подчеркнул мэр
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Бурятия благоустроила дворовые площадки в ДНР
Общество, 21.03.2024
Раньше в этих дворах были либо пустыри, либо устаревшие площадки
УФСИН по Бурятии проведёт прямую линию
УФСИН по Бурятии проведёт прямую линию
Общество, 21.03.2024
Она будет работать два часа
Читинские таможенники изъяли у иностранца более 1,5 млн рублей
Читинские таможенники изъяли у иностранца более 1,5 млн рублей
Общество, 21.03.2024
Мужчина заявил, что на эти деньги хотел купить продукты
Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал
Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили поездку на Байкал
Общество, 21.03.2024
Юбилейным посетителем стал девятилетний мальчик
Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма
Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма
Общество, 21.03.2024
Проводятся профилактические отжиги сухой травы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^