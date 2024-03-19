В Бурятии пройдёт фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина

Выступят звёзды оперного искусства



В Улан-Удэ с 25 по 30 марта пройдёт фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина. Публику ожидает погружение в мир высокого искусства и знакомство со звёздами российской оперной сцены



Как сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета, фестиваль откроется спектаклем «Князь Игорь» (возрастное ограничение 12+) Александра Бородина 25 марта.



Главные партии в спектакле «Князь Игорь» исполнят звёзды оперного искусства — народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова (Кончаковна), лауреат всероссийский конкурсов, солистка Новосибирского театра оперы и балета Ирина Новикова (Ярославна), заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (Владимир Игоревич), народный артист Бурятии Мунхзул Намхай (князь Игорь), заслуженный артист Бурятии Эдуард Жагбаев (князь Галицкий) и другие солисты. За дирижерским пультом – заслуженный артист России Анатолий Чепурной.



27 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета в рамках фестиваля оперы покажут шедевр мирового искусства – оперу Джузеппе Верди «Аида» (возрастное ограничение 16+). Это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой. Она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта.



Главные партии в этот вечер исполнят звёзды оперного искусства. Партию Аиды – солистка Мариинского театра Аюна Базаргуруева, партию Радамеса - заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов, партию Амнерис — победительница XVII международного конкурса имени Чайковского (2023 год), солистка Мариинского театра Зинаида Царенко. За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.



29 марта фестиваль продолжится показом оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (возрастное ограничение 16+). Главные партии исполнят звёзды оперного искусства – заслуженный артист Республики Монголия, заслуженный артист Бурятии, приглашённый солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар (Риголетто), заслуженный артист Республики Башкортостан, солист Мариинского театра Сергей Скороходов (герцог Мантуанский), заслуженная артистка РФ Билигма Ринчинова (Джильда). За дирижерским пультом – лауреат всероссийского конкурса Виталий Шевелев.



Опера «Риголетто», которую Джузеппе Верди считал одним из своих лучших творений, занимает достойное место в списке десяти самых часто исполняемых оперных спектаклей в мире. В ней есть всё - прекрасная музыка, созданная величайшим оперным композитором, яркая драматургия, которая на протяжении всего спектакля приковывает внимание зрителя к действию, глубина философской мысли.



Завершится фестиваль гала-концертом 30 марта (возрастное ограничение 6+), но все билеты на него уже распроданы.



