У беспечного читинца угнали «Тойоту»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина оставил в машине ключи и настежь раскрыл ворота



У жителя Читы угнали автомобиль «Тойота Корона». Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что машина с ключами в замке зажигания находилась во дворе частного дома, при этом въездные ворота были настежь открыты.



- На задержание транспортного средства были ориентированы наружные наряды полиции. В результате инспекторы ДПС ОМВД России по Улетовскому району обнаружили автомобиль, который направлялся по трассе в сторону села Улеты. Автоинспекторы остановили его и задержали водителя – жителя Читы, 1995 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. Владельцу вернули иномарку с рекомендациями обеспечивать его сохранность.



