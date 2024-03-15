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У беспечного читинца угнали «Тойоту»

У беспечного читинца угнали «Тойоту»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина оставил в машине ключи и настежь раскрыл ворота

У жителя Читы угнали автомобиль «Тойота Корона». Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что машина с ключами в замке зажигания находилась во дворе частного дома, при этом въездные ворота были настежь открыты.

- На задержание транспортного средства были ориентированы наружные наряды полиции. В результате инспекторы ДПС ОМВД России по Улетовскому району обнаружили автомобиль, который направлялся по трассе в сторону села Улеты. Автоинспекторы остановили его и задержали водителя – жителя Читы, 1995 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Владельцу вернули иномарку с рекомендациями обеспечивать его сохранность.

Чита угон

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