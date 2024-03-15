В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу

Общество, Фото: Администрация МО "Тарбагатайский район"

На участках проводится викторина



В Бурятии стартовали выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки едва успели открыться и на многих из них проходят концерты, викторины и ярмарки.



Так, на УИК №633 села Тарбагатай жители райцентра принимают участие в районной муниципальной викторине «Семья, культура, история» (возрастное ограничение 0+). Выполняя простые задания они получают шанс выиграть призы.



И уже через 20 минут после начала работы участков вручили первый приз - паяльную лампу. Фотографию обладательницы приза администрация района опубликовала на странице в соцсети.





