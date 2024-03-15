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В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу

В Бурятии на выборах разыграли паяную лампу
Общество,  Фото:Администрация МО "Тарбагатайский район"
На участках проводится викторина

В Бурятии стартовали выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки едва успели открыться и на многих из них проходят концерты, викторины и ярмарки.

Так, на УИК №633 села Тарбагатай жители райцентра принимают участие в районной муниципальной викторине «Семья, культура, история» (возрастное ограничение 0+). Выполняя простые задания они получают шанс выиграть призы.

И уже через 20 минут после начала работы участков вручили первый приз - паяльную лампу. Фотографию обладательницы приза администрация района опубликовала на странице в соцсети.


выборы голосование

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