Собак в приюте в Улан-Удэ атаковало опасное заболевание





В улан-удэнском приюте «Ананда», который находится в муниципальной собственности, выявили саркоптоз (или клещевую чесотку). Это заразное паразитарное заболевание, при котором микроскопические клещи внедряются в толщу кожи, прогрызают в ней ходы и вызывают выраженный зуд, вторичное воспаление кожи и выпадение шерсти, рассказали накануне на официальной странице учреждения в соцсети.Там уже объявили сбор средств на покупку препаратов для лечения животных. Все реквизиты есть в сообществе vk.com/anandapriut. Помочь рублём может любой желающий.