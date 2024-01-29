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Собак в приюте в Улан-Удэ атаковало опасное заболевание

Собак в приюте в Улан-Удэ атаковало опасное заболевание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Теперь на лечение четвероногих собирают деньги

В улан-удэнском приюте «Ананда», который находится в муниципальной собственности, выявили саркоптоз (или клещевую чесотку). Это заразное паразитарное заболевание, при котором микроскопические клещи внедряются в толщу кожи, прогрызают в ней ходы и вызывают выраженный зуд, вторичное воспаление кожи и выпадение шерсти, рассказали накануне на официальной странице учреждения в соцсети. 

Там уже объявили сбор средств на покупку препаратов для лечения животных. Все реквизиты есть в сообществе vk.com/anandapriut. Помочь рублём может любой желающий.

После того, как в «Ананде» разом усыпили 18 псов, зооволонтёры начали экстренно эвакуировать их из учреждения. Четвероногим ищут хозяев и передержки по всей стране. Жизнь собак оказалась в опасности из-за принятого в республике закона об эвтаназии. 

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