Собаки из улан-удэнского приюта разъезжаются по всей России



В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о судьбе подопечных, чья жизнь оказалась в опасности из-за принятого в республике закона об эвтаназии.



После того, как в приюте «Ананда», находящемся в муниципальной собственности, разом В местном фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о судьбе подопечных, чья жизнь оказалась в опасности из-за принятого в республике закона об эвтаназии.После того, как в приюте «Ананда», находящемся в муниципальной собственности, разом усыпили 18 беспризорных псов, зооволонтёры начали экстренно вывозить их из учреждения. Четвероногим ищут хозяев и передержки , в том числе – в других российских городах.



Часть животных из столицы Бурятии ранее Часть животных из столицы Бурятии ранее отправили в Приморье. А всего с 18-го числа, то есть менее чем за неделю, приют покинули 26 собак. Восемь уехали в Комсомольск-на-Амуре – это Хабаровский край. Им подыскали опекунов. Двух уже ждут хозяева в Белогорске (Амурская область).



Пять четвероногих отправили к новым владельцам в Томск, четыре взяли туда же на передержку.



- Им будут искать семьи и мы обязательно вам расскажем об этом, – заверили на официальной странице фонда во «ВКонтакте». – Десять собак забрали в Иркутск. Ребята сами все организовали, предоставили машину и сказали, что это не последний визит – они готовы помочь ещё. Всё очень сумбурно, много информации, не можем рассказать обо всём сразу. Но самое главное – собаки из приюта едут домой и к неравнодушным людям.



Накануне волонтёры провели в «Ананде» девять часов – с 11:00 и до 20:00. «Пока вот такой небольшой отчёт за последние три дня. Как только появится новая информация, мы с вами поделимся. Спасибо за то, что помогаете!», – обратились представители организации к своим подписчикам в «ВК» и всем неравнодушным.