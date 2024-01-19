Среди них пункт пропуска в Забайкалье
О модернизации международных пунктов пропуска на Дальнем Востоке доложил президенту России Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков 17 января на заседании правительства РФ.
- За прошлый год грузооборот автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке увеличился более чем вдвое – на 115%. Железнодорожных вырос на 30%, оборот контейнеров вырос на 22%. Для обработки растущих грузов ведётся модернизация пунктов пропуска, - рассказал Алексей Чекунков.
По словам главы Минвостокразвития, до конца 2026 года на Дальнем Востоке модернизируют 29 пунктов пропуска. В их числе – пункт пропуска, находящийся на границе в Забайкальском крае. Модернизация необходима для обработки растущего объёма трансграничной торговли.
- В Забайкальском крае находится крупнейший сухопутный порт России – международный автомобильный пункт пропуска в Забайкальске. Поручение по модернизации МАПП Забайкальск дал президент России Владимир Путин. В ноябре МАПП Забайкальск посетил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который дал прямое распоряжение об ускорении реконструкции МАПП Забайкальск. Кроме того, на границе с Забайкальским краем и Китаем находится крупнейший в стране железнодорожный пункт пропуска. Объём перевозки через пункт пропуска составляет половину всех грузов, перемещаемых через сухопутный участок российско-китайской границы. Пропускная способность ЖДПП составила 52 железнодорожных состава в сутки. В 2023 году начато проведение проектно-изыскательских работ по проекту «Строительство сортировочного парка «И» на станции Забайкальск», - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В ДФО модернизируют 29 пунктов пропуска до конца 2026 года
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