В Бурятии нечистая на руку экс-сотрудница учреждения лишилась земельного участка

На него наложили арест по решению суда
На днях Гусиноозёрский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества в рамках уголовного дела. Его возбудили против бывшей сотрудницы одного из местных учреждений за присвоение денег с использованием служебного положения.
Размер ущерба, причинённого учреждению, составил 482 801 рубль. Женщина возместила менее половины – 218 977.
В итоге на принадлежащий ей участок наложили арест. По мнению следователя, это необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества. Суд также запретил сельчанке пользоваться землёй.
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