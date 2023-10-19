В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор

Бесплатно принимается мусор в объёме не более 3 куб. м из одних рук



В Улан-Удэ проходит осенний месячник чистоты. 28 октября, в общегородской субботник, с 8:00 до 19:00 будет организован бесплатный приём мусора на полигоне в микрорайоне Вахмистрово.



Горожане могут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другой мусор. Будет бесплатно приниматься мусор в объёме не более трёх кубометров из одних рук, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

