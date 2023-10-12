В районе Бурятии выбрали лучшие «Ветеранские подворья»

Итоги конкурса подвели в Хоринске
В Бурятии проходят мероприятия в рамках всероссийской кампании «День бабушки и дедушки». Так, в Хоринском районе состоялся осенний праздник для старшего поколения. Участие в нём приняли садоводы возрастной категории «55+», желающие продемонстрировать урожай своих приусадебных участков, вдохновиться новым опытом и зарядиться позитивным настроем.
- Мы решили возродить традицию и инициировали проведение районного конкурса «Ветеранское подворье» и приурочили его к 100-летию Республики Бурятия и Хоринского района. Главная миссия – вовлечение ветеранов в творчество, социализация, повышение их активности. В конкурсе приняли участие 44 ветеранских подворья по восьми номинациям: «Лучший цветовод», «Лучший садовод», «Лучший овощевод», «Лучший животновод», «Лучшее благоустройство», «Активное долголетие», «Лучшая публикация», «Лучшая ветеранская организация», – рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Хоринскому району Дарима Будаева.
В номинации «Активное долголетие» награждена участница трудового фронта, ветеран труда, Иустинья Павловна Павлова, которой в июле этого года исполнилось 95 лет. Активная долгожительница выращивает не только красивые цветы, но и овощи и считает, что рецепт долголетия – это труд.
В этой же номинации наград удостоились Даша Шулунович Дабаев, которому исполнилось 93 года и Елена Андрияновна Хорошунова – ей 91 год. Остальным участникам номинации от 80 до 90 лет. Они также активны, участвуют в жизни села, трудятся в своём подворье.
Гран-при «Лучшее ветеранское подворье» выиграла семья Бобковых из села Верхние Тальцы.
- Мы очень рады, что нас отметили. И главный приз 15 000 рублей на развитие подворья для нас будет очень кстати, они обязательно пойдут в дело, - рассказали победители Владимир Иванович и Прасковья Спиридоновна.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, завершилось мероприятие концертом. Молодые артисты порадовали своим выступлением трудолюбивых сельчан района.
В районе Бурятии выбрали лучшие «Ветеранские подворья»
Общество, Фото:
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