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В улан-удэнском вузе открылась современная библиотека

В улан-удэнском вузе открылась современная библиотека
Общество,  Фото:БГСХА
Она рассчитана на 300 человек

В Бурятской сельскохозяйственной академии имени Филиппова открылась уникальная современная библиотека, позволяющая студентам и преподавателям не только приобщаться к новейшим знаниям в мире, но и запустить собственный информационный контент. Это стало возможным благодаря участию вуза в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток».

- Идея создания проекта «Открытая библиотека - открытой науке» родилась ещё два года назад, но главный импульс проекту дало вхождение вуза в федеральную программу «Приоритет 2030», - сообщила директор научной библиотеки БГСХА Евгения Вершинина.

По её словам, это дало возможность создать на 500 квадратных метрах нечто совершенно новое. В итоге за несколько месяцев из типовой библиотеки аграрного вуза, с классическим читальным залом на 300 посадочных мест, создали совершенно новое пространство.


Теперь научная библиотека размещает собственный контент от вуза. Новые ресурсы и сервисы библиотеки позволяют использовать закрытые части библиотечного фонда академии, размещать учебные материалы, архивы, гербарии и музейные экспонаты в 3D формате.

Всего библиотечный фонд в настоящее время насчитывает более 600 тысяч печатных изданий и четырёх миллионов – электронных. Благодаря внедрённой системе идентификации RFID пользователи работают в режиме самообслуживания, ускоряется процесс поиска нужных книг, их получения и возврата.





библиотека студенты

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