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В Улан-Удэ пригрозили штрафами за «художества» на зданиях и неухоженные фасады

В Улан-Удэ пригрозили штрафами за «художества» на зданиях и неухоженные фасады
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Владельцам запущенных построек придётся выложить до ста тысяч рублей

Недавно сотрудники администрации Советского района устроили рейд, в ходе которого проверили, соблюдают ли собственники зданий в центре Улан-Удэ правила благоустройства. Они проинспектировали улицы Ленина, Толстого и Воровского и зафиксировали там ряд нарушений – надписи на стенах и мусор на прилегающей территории. А фасад одной из построек и вовсе начал разрушаться.

Владельцы должны устранить все замечания в течение пяти дней, в противном случае на них составят протоколы и оштрафуют. Для физических лиц размер денежного наказания колеблется от 4 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15, а для юридических – от 60 до 100 тысяч рублей.

За нарушение сроков работ по содержанию фасадов тоже грозят штрафы – от 4 до 5, от 15 до 20 и от 60 до 100 тысяч соответственно.
благоустройство штраф

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