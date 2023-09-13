Владельцам запущенных построек придётся выложить до ста тысяч рублей
Недавно сотрудники администрации Советского района устроили рейд, в ходе которого проверили, соблюдают ли собственники зданий в центре Улан-Удэ правила благоустройства. Они проинспектировали улицы Ленина, Толстого и Воровского и зафиксировали там ряд нарушений – надписи на стенах и мусор на прилегающей территории. А фасад одной из построек и вовсе начал разрушаться.
Владельцы должны устранить все замечания в течение пяти дней, в противном случае на них составят протоколы и оштрафуют. Для физических лиц размер денежного наказания колеблется от 4 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15, а для юридических – от 60 до 100 тысяч рублей.
За нарушение сроков работ по содержанию фасадов тоже грозят штрафы – от 4 до 5, от 15 до 20 и от 60 до 100 тысяч соответственно.
В Улан-Удэ пригрозили штрафами за «художества» на зданиях и неухоженные фасады
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