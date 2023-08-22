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В Бурятии на плато Чингисхана пройдёт туристический фестиваль

В Бурятии на плато Чингисхана пройдёт туристический фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Гостей ждут театрализованное представление, ярмарка мастеров и др.

В Бурятии на плато Чингисхана, что возле посёлка Тапхар, пройдёт туристический фестиваль «Край легендами, овеянный...»

- Гостей ждут театрализованное представление
ярмарка мастеров, народных умельцев, продажа сувениров, продажа блюд национальной кухни, экскурсия «Зов предков», обряд поклонения хозяевам местности, ёхор. Мероприятие начнётся в 14.00. Приглашаются все желающие, - сообщили «Байкал-Daily» в Туристском информационном центре «Байкал».

Плато Тапхар находится недалеко от Улан-Удэ, на расстоянии 28 километров. Его ещё называют стоянкой Чингисхана.

По легенде, завоеватель стоял на плато, обозревая своё войско. Сейчас на плато есть «сад камней» и «космодром» — участки, где камни выложены особенным образом: например, плиты на «космодроме» образуют почти плоскую поверхность.

А ещё на Тапхаре есть свой аналог норвежского «Языка Тролля»: небольшой выступ скалы, на который можно сесть и поболтать ногами над пропастью. Считается, что материальные желания Тапхар не исполняет, а вот удачу, здоровье и любовь приносит.

Как сообщал «Байкал-Daily», плато Чингисхана в 2021 году вошло топ-60 «мест силы» в России, где загадывают желания.


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фестиваль туризм

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