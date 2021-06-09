Первое место находится в пригороде Улан-Удэ, второе – в Баргузинском районе
Сервис путешествий Tutu.ru составил список 60-ти «мест силы» в России, где загадывают желания.
- Планирование, стратегия, личностный рост на пути к цели — всё это мы очень поддерживаем, но скажите, простого человеческого ощущения волшебства тоже же иногда хочется? Нам вот да, поэтому мы собрали «места силы» в России, где принято загадывать желания, - отмечают в компании.
В список вошли два места в Бурятии. Первое - это плато Тапхар, которое находится недалеко от Улан-Удэ.
- Плато Тапхар называют «Стоянкой Чингисхана»: по легенде, завоеватель стоял на плато, обозревая своё войско. Сейчас на плато есть «сад камней» и «космодром» — участки, где камни выложены особенным образом: например, плиты на «космодроме» образуют почти плоскую поверхность. А ещё на Тапхаре есть свой аналог норвежского «Языка Тролля»: небольшой выступ скалы, на который можно сесть и поболтать ногами над пропастью. Загадывать желания на плато просто: нужно повязать на дерево ленту, думая о хорошем. Материальные желания Тапхар не исполняет, а вот удачу, здоровье и любовь приносит, - сообщают специалисты сервиса.
Второе место находится в Баргузинском районе.
- С бурятского Бухэ-Шулун можно перевести как «Камень-Бык». Это священное место, куда буряты приходят веками за благословением. По легенде, в камне живёт дух быка, который оберегает жителей долины, помогает в делах и исполняет желания. Нужно прикоснуться к камню и рассказать свою просьбу, трижды обойти вокруг и повязать ленту на столб, - рассказывают специалисты.
Также в топ-60 вошли гора Белуха и плато Укок в Горном Алтае, Шаман-камень и 13 столбов сэргэ в Иркутской области, мост предсказаний в Томске и другие.
Бурятия вошла в топ-60 мест для загадывания желаний
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