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Жители Забайкалья получили возможность улететь в Сочи и Санкт-Петербург по субсидированным тарифам

Жители Забайкалья получили возможность улететь в Сочи и Санкт-Петербург по субсидированным тарифам
Общество,  Фото:пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья

Рейсы запланированы с 10 по 30 сентября

Авиакомпания IFly Airlines открыла продажу дополнительных субсидированных билетов на прямые рейсы из Читы в Санкт-Петербург и в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

- Период выполнения рейсов - с 10 по 30 сентября. Продажа билетов уже открыта, - отметила специалист по связям с общественностью читинского аэропорта «Кадала» Алиса Макарова.

По её словам, тарифы на эти рейсы вполне доступные - ниже десяти тысяч рублей в одну сторону. Субсидированными билетами смогут воспользоваться молодые люди до 23 лет, женщины-пенсионеры старше 55 лет, мужчины-пенсионеры старше 60, также инвалиды, дети-инвалиды и многодетные семьи.

Прямые рейсы из Читы в Сочи и Санкт-Петербург, как сообщал «Байкал-Daily», запустили в июне этого года. Полёты совершаются на широкофюзеляжном комфортабельном пассажирском самолёте Airbus A-330-200 вместимостью от 345 до 378 пассажиров.

авиация Чита Сочи Санкт-Петербург

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