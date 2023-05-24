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Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс

Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Общество,  Фото:pixabay.com
Полёт будет выполняться один раз в неделю

Летом в Забайкалье запустят беспосадочный авиарейс по маршруту Чита – Санкт–Петербург авиакомпании «iFly». Вылет первого рейса состоится 7 июня. Забайкальцы могут приобрести субсидированные билеты. В группу льготников входят пенсионеры, молодёжь до 23 лет и граждане, проживающие на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

- Субсидированные авиабилеты продаются по специальным льготным тарифам. Их стоимость ниже обычных, а разницу в цене авиакомпаниям компенсирует государство, - рассказал и.о. министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алдар Бальжиров.

Как пояснили в аэропорту «Кадала», рейсы из краевой столицы Забайкалья в Санкт-Петербург будут выполнять один раз в неделю: вылет – в среду в 13:25, обратно – каждый вторник в 7:55.

- Перевозки будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах «Airbus A 330–200» вместимостью до 378 пассажиров. Время в пути будет составлять 6 часов 40 минут. Первые пассажиры отправятся в полёт уже 7 июня. Регистрация на рейс начнётся за три часа до времени отправления, - рассказал первый заместитель генерального директора аэропорта Денис Каминский.


авиаперевозки Чита

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