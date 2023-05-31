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В Улан-Удэ детсадовцам рассказали о правилах безопасности

В Улан-Удэ детсадовцам рассказали о правилах безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Для дошколят провели профилактическое занятие

Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели обучающее занятие для дошкольников. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Чупров напомнил детям, что с наступлением летних каникул не стоит забывать о правилах безопасности.

Ребятам рассказали основные правила пожарной безопасности дома и на улице, а затем закрепили знания просмотром анимационных роликов. Инспектор ГИМС Дмитрий Потёмкин продемонстрировал средства спасения и рассказал основные правила поведения во время купания.


- Ни в коем случае без взрослых не ходите к водоёмам, и всё, что вы сегодня узнали обязательно расскажите своим друзьям, - отметил Дмитрий Потёмкин.

Также сотрудники МЧС России напомнили дошколятам номера телефонов экстренных служб и раздали яркие памятки с раскрасками. Завершилось мероприятие просмотром выставки детских творческих работ «Безопасность глазами детей», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 


МЧС детские сады дети

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