В Улан-Удэ детсадовцам рассказали о правилах безопасности













Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели обучающее занятие для дошкольников. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Чупров напомнил детям, что с наступлением летних каникул не стоит забывать о правилах безопасности.Ребятам рассказали основные правила пожарной безопасности дома и на улице, а затем закрепили знания просмотром анимационных роликов. Инспектор ГИМС Дмитрий Потёмкин продемонстрировал средства спасения и рассказал основные правила поведения во время купания.- Ни в коем случае без взрослых не ходите к водоёмам, и всё, что вы сегодня узнали обязательно расскажите своим друзьям, - отметил Дмитрий Потёмкин.Также сотрудники МЧС России напомнили дошколятам номера телефонов экстренных служб и раздали яркие памятки с раскрасками. Завершилось мероприятие просмотром выставки детских творческих работ «Безопасность глазами детей», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.