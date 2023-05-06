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В Улан-Удэ прошёл 12-й велопробег «Звезда Победы»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велопробега

Более 600 спортсменов и любителей велоспорта приняли участие в 12-м велопробеге «Звезда Победы».

- По традиции старт был дан с главных исторических мест трёх районов города: площади Славы в Железнодорожном районе, бюста Героя Советского Союза Владимира Борсоева в Советском и мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в Октябрьском районе, - отметили в администрации Улан-Удэ. 

За обеспечением безопасности движения следили сотрудники ГИБДД и МВД, колонны сопровождались автомобилями.

Завершился велопробег на Мемориале Победы проведением городской акции «Цветок Победы». Участники возложили цветы к Вечному огню в знак памяти всех тех, кто ценой своей жизни защищал Родину.
велопробег День Победы

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