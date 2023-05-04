В Улан-Удэ откроют «большой» футбольный сезон

В столице Бурятии пройдёт матч чемпионата ДФО и СФО



13 мая в Улан-Удэ состоится открытие футбольного сезона. В столице Бурятии состоится один из матчей чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках зонального этапа всероссийских соревнований по футболу среди мужчин и женщин.



На центральном стадионе состоится встреча футбольного клуба «Бурятия» с командой ФК «Чита». Для болельщиков также будет организованы конкурсы, развлекательная программа, панна-футбол, аквагрим, соревнования на лучшего пенальтиста. Об этом сообщили в ФК «Бурятия».



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