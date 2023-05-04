В столице Бурятии пройдёт матч чемпионата ДФО и СФО
13 мая в Улан-Удэ состоится открытие футбольного сезона. В столице Бурятии состоится один из матчей чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках зонального этапа всероссийских соревнований по футболу среди мужчин и женщин.
На центральном стадионе состоится встреча футбольного клуба «Бурятия» с командой ФК «Чита». Для болельщиков также будет организованы конкурсы, развлекательная программа, панна-футбол, аквагрим, соревнования на лучшего пенальтиста. Об этом сообщили в ФК «Бурятия».
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ откроют «большой» футбольный сезон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он поможет детям, находящимся в конфликте с законом
В столице Бурятии пройдёт матч чемпионата ДФО и СФО
В столице республики проведут патриотическую акцию по поддержке детского чтения
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики
Торжества в муниципальных образованиях состоятся 30 мая, общереспубликанские – 2 и 3 июня
Соревноваться будут смешанные команды
Федеральный этап состоится в начале сентября
Правительство региона поддержало инициативу об учреждении нового праздника
В Саянске хотят благоустроить военно-патриотический парк
Май в окрестностях Байкала назвали фантастичным
Они получат серебряные обереги от Жигжита Баясхаланова
Его эффективность сравнима с известными фармацевтическими препаратами
В Бурятии обсудили перспективы МНОЦ «Байкал» на 2023 год
Это более половины от всех посетивших страну с начала года туристов