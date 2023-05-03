В Улан-Удэ днём до +11

В республике местами дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 3 мая по республике переменная облачность, местами мокрый снег и небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, по северной половине местами до 15-17 м/с. Температура днём +7,+12, местами +2,+7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +9,+11.
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