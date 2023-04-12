День Космонавтики отмечается 12 апреля
Национальный музей Бурятия ко Дню Космонавтики приготовил для улан-удэнцев разнообразную культурно-познавательную программу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Художественный музей имени Сампилова в преддверии проведёт увлекательные «космические» мастер-классы по рисованию (возрастное ограничение 0+).
В музее истории Бурятии имени Хангалова 12 апреля в 12:00 и в 15:00 пройдёт показ фильма «Большое космическое путешествие» (6+). По сюжету фильма три подростка завоевали право на участие в первом детском космическом полёте. И хотя полёт оказался тренировочным, его участники пережили много захватывающих приключений.
В музее природы Бурятии 12 апреля будет работать планетарий «Космос без границ». Также в музее истории Бурятии покажут фильм «Идеальная планета» (0+) о строении солнечной системы. Сеансы состоятся в 14:00, 15:00, 16:00.
В музеях Улан-Удэ ко Дню Космонавтики проведут интересные мероприятия
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