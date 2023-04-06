Паракаратисты Бурятии выиграли 13 медалей в Новосибирске

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Из них 5 наград – золотые



13 медалей принесли юным спортсменам из Бурятии всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Успеха». Турнир проходил в течение четырёх дней в Новосибирске и собрал 1820 участников из 42 регионов.



- На этих соревнованиях в дисциплине «паракарате» выступают дети с безграничными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, слуха, интеллекта и опорно-двигательного аппарата, - уточнил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



В этом году участие приняли 100 параспортсменов из 10 регионов страны, среди которых победители и призёры чемпионатов Европы, кубка России.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, результатом для Бурятии стали 13 медалей. Первые места завоевали Мигмар Ж., Злата О., Чингис Д., Агван Б. и Влад Ш. Вторые места заняли Максар Т., Олег Ш., Максар Х., Алдар Г. и Слава И. Третьими стали Дандар Э., Арсалан Т. и Саян М.



