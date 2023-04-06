В Иркутской области станут доступны документы Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе открывается доступ к электронной базе документов «Подвиг народа38»



В Иркутской области запускается основной этап проекта «Подвиг народа38». Электронная база документов периода Великой Отечественной войны будет доступна в виртуальном читальном зале для всех желающих. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Глава региона побывал 5 апреля в областном государственном архиве и смог ознакомиться с документами, содержащими сведения о призыве, демобилизации, раненных, погибших и пропавших без вести, которые были переданы в фонды архива в декабре 2022 года. Среди документов военная медицинская справка о ранении кинорежиссёра Леонида Гайдая, который был комиссован с фронта после военно-врачебной комиссии.



- Эти документы – свидетельство живой истории нашей страны, позволяющие восстановить жизненный путь человека, находившегося на фронте. 120 книг с сотнями имён и фамилий наших земляков, которые могут стать отправной точкой для поисков родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, - подчеркнул Игорь Кобзев.



Как пояснил директор регионального государственного архива Семён Жабинский, проект «Подвиг народа38» направлен на сохранение памяти о жителях-участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и трудового фронта. Документы электронной базы, в частности, содержат информацию о том, из каких военкоматов, в каких населённых пунктах призывались солдаты, эти данные намного облегчат поиски информации в военно-исторических архивах нашей страны.



Глава региона также осмотрел передвижную выставку, посвящённую героям нашей страны, которую на этой неделе архив запускает в Иркутске. В экспозиции представлены плакаты с портретами легендарных земляков, получивших высокие награды в Великой Отечественной войне. На стендах представлены архивные фотографии из наследия военного фотокорреспондента ветерана Великой Отечественной войны Ольгерта Маркевича. Благодаря современным технологиями удалось придать цветность черно-белым фотографиям 1941-1945 годов.



По словам Семёна Жабинского, информацию для выставки собирали по крупицам. Много работали над старыми композиционными фотографиями, чтобы сделать их цветными. Такой работой архив ещё не занимался. Кроме того, выставка оформлена музыкальным сопровождением. Сканировав специальных штрих код, можно прослушать патриотические и военные композиции. Экспозиция будет демонстрироваться в высших и средне-профессиональных учебных заведениях города Иркутска.



Игорь Кобзев также заявил, что Иркутская область планирует установить памятник на Мамаевом кургане, где в Сталинградской битве погибли тысячи иркутян. По мнению губернатора, государственный архив может помочь в создании памятника информацией из своих фондов. По его поручению специалисты регионального государственного архива будут включены в состав областного организационного комитета «Победа». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.