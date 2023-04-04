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Музей школы Улан-Удэ назвали одним из лучших в ДФО

Музей школы Улан-Удэ назвали одним из лучших в ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он стал одним из победителей в номинации «Лучший городской музей»

Музей улан-удэнской школы №31 имени Героя Советского Союза П.Т. Харитонова занял второе место в номинации «Лучший городской школьный музей» в Дальневосточном федеральном округе.

27 марта были подведены итоги федерального этапа всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат». Музей из столицы Бурятии получит сертификат на сумму 300 тысяч рублей на развитие музея.

В конкурсе приняли участие более тысячи музеев школ, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования краеведческого и военно-исторического направления из 69 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ школа музей ДФО

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