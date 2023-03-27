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Под Иркутском ликвидируют свалку на территории лесничества

Под Иркутском ликвидируют свалку на территории лесничества
Общество,  Фото:прокуратура Иркутской области
Вопрос решался через суд

Вблизи СНТ «Сигнал» Ушаковского муниципального образования на земельном участке, относящемся к землям лесного фонда на территории Ангарского лесничества, находилась несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Однако, вопреки требованиям закона органами лесного хозяйства своевременные меры по её ликвидации не принимались.

Прокуратура Иркутского района направила в суд административное исковое заявление о возложении на региональное министерство лесного комплекса обязанности ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. 
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