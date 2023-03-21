Участие примут представители Германии, Швейцарии и Китая
Как сообщалось ранее, Байкальская буерная неделя пройдёт в Иркутской области с 25 марта по 1 апреля на Малом море возле мыса Уюга в Ольхонском районе. Этой весной в соревнованиях будут участвовать более 70 спортсменов из десяти регионов России: Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского краёв, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской областей и других.
- Наши соревнования почти десять лет назад были заявлены как международные. Участие в них всегда принимали спортсмены из зарубежных стран. В этот раз на лёд Байкала выйдут любители парусного спорта из Германии и Швейцарии. Впервые к нам приедут гости из Китая. В КНР сейчас во всей стране около двадцати буеристов, трое из них проверят свои силы на нашей буерной неделе, – рассказал пресс-секретарь национального буерного союза Сергей Дюжаков.
Откроют Байкальскую буерную неделю 25 марта кубок Азии в классе «буер DN» и первенство России в классе «буер Ледовый оптимист». В первенстве страны примут участие около 40 юных спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет, в том числе восемь спортсменов из Иркутской области. 26 марта стартует кубок России в классе «буер DN». Неделю закроет кубок Байкала в классах «Ледовый оптимист» и DN, эти соревнования пройдут с 29 марта по 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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На Байкальскую буерную неделю приедут зарубежные спортсмены
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