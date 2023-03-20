В Иркутской области проведут парусные гонки по льду
24 марта в Иркутской области, на льду Байкала стартует Байкальская буерная неделя. Традиционное спортивное мероприятие, на которое собираются участники из различных городов, проведут в Ольхонском районе, на Малом море по 2 апреля.
В рамках недели состоятся кубок Азии по буеру в классе DN, чемпионат России в классе DN и первенство России среди юниоров в классе «Оптимист ледовый». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
На Байкале разыграют кубок Азии по буеру
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