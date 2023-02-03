Третий мост через Уду в столице Бурятии строят непрерывно

Зампред правительства заявил, что работы не прекращались с самого начала
Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил в своём telegram-канале: строительство третьего моста через Уду со дня его начала не прерывалось ни на один день. По словам зампреда, рабочие трудятся в режиме 24/7.
- Все подразделения работают круглые сутки, чтобы проект, согласно плану, был готов в срок. Если посмотреть масштаб итогового варианта, можно в полной мере оценить, какой объём работы сейчас проводится, ведь соединить два берега реки – это уже колоссальное дело, – отметил Евгений Луковников. – И за всем этим стоят обычные с виду люди, но настоящие герои для всего города. Они трудятся и днём, и ночью, чтобы жители Улан-Удэ наконец-то во всей красе увидели третий мост и оценили его удобство для транспортных путей.
Про будущую переправу даже снимают фильм под названием «Соединяя берега». В нём расскажут, как продвигается строительство и почему сооружение называют большим конструктором.
Ранее улан-удэнцев заверили
в стопроцентной безопасности третьего моста через Уду. При монтаже пролётов инженеры тщательно контролировали качество всех сварных соединений. Металлоконструкции для объекта изготовили на ОАО «Улан-УдэСтальмост».
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