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Третий мост через Уду в столице Бурятии строят непрерывно

Третий мост через Уду в столице Бурятии строят непрерывно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зампред правительства заявил, что работы не прекращались с самого начала

Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил в своём telegram-канале: строительство третьего моста через Уду со дня его начала не прерывалось ни на один день. По словам зампреда, рабочие трудятся в режиме 24/7.

- Все подразделения работают круглые сутки, чтобы проект, согласно плану, был готов в срок. Если посмотреть масштаб итогового варианта, можно в полной мере оценить, какой объём работы сейчас проводится, ведь соединить два берега реки – это уже колоссальное дело, – отметил Евгений Луковников. – И за всем этим стоят обычные с виду люди, но настоящие герои для всего города. Они трудятся и днём, и ночью, чтобы жители Улан-Удэ наконец-то во всей красе увидели третий мост и оценили его удобство для транспортных путей.

Про будущую переправу даже снимают фильм под названием «Соединяя берега». В нём расскажут, как продвигается строительство и почему сооружение называют большим конструктором.

Ранее улан-удэнцев заверили в стопроцентной безопасности третьего моста через Уду. При монтаже пролётов инженеры тщательно контролировали качество всех сварных соединений. Металлоконструкции для объекта изготовили на ОАО «Улан-УдэСтальмост».

мост через Уду строительство

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