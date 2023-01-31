Улан-удэнцев заверили в стопроцентной безопасности третьего моста через Уду

При монтаже пролётов инженеры тщательно контролировали качество сварных соединений







Ранее там рассказали, что каждое металлическое изделие, которое применяется в сборке переправы, проверяется, смазывается и собирается вручную. Как



- В течение недели непосредственно вся дорожно-строительная техника была задействована в возведении земляного полотна основного поля. Общий объём необходимого для этого грунта – 10 247 кубометров. На сегодняшний день завезено 5 444. Оставшийся объём будет завезён в течение 4-5 дней – в зависимости оттого, когда освободится территория, занимаемая стапелем, на которой мы сейчас занимаемся уборкой, – Ранее там рассказали, что каждое металлическое изделие, которое применяется в сборке переправы, проверяется, смазывается и собирается вручную. Как сообщал «Байкал-Daily» , в конце 2022 года в столице Бурятии впервые прошлись по строящемуся мосту. Все пролёты, как и планировалось, окончательно соединили друг с другом 29 декабря. После небольшого перерыва рабочие продолжили трудиться на объекте. Они приступили к отсыпке земляного полотна основного хода автомобильной дороги.- В течение недели непосредственно вся дорожно-строительная техника была задействована в возведении земляного полотна основного поля. Общий объём необходимого для этого грунта – 10 247 кубометров. На сегодняшний день завезено 5 444. Оставшийся объём будет завезён в течение 4-5 дней – в зависимости оттого, когда освободится территория, занимаемая стапелем, на которой мы сейчас занимаемся уборкой, – рассказал прораб дорожно-строительного участка.



Следующим этапом станет возведение тоннеля под железнодорожными путями и двух путепроводов, которые входят в конструктив так называемого транспортного перехода. По словам заместителя председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, 2023-й будет основным годом строительства и его «должны отработать ударно».



- График составлен так, чтобы основной конструктив перехода был выполнен, – подчеркнул зампред. – На 2024-ый останутся небольшие работы – благоустройство, укладка асфальта, освещение, озеленение и видеонаблюдение. В том же году планируем ввести объект в эксплуатацию. Третий мост через Уду должен зажить полной жизнью и обеспечить транспортную доступность горожанам.





В официальном telegram-канале третьего моста через Уду, который возводят в столице Бурятии, рассказали, как монтировали пролётные строения для переправы. Со стороны левого берега Уды это делали методом конвейерно-тыловой сборки с последующей надвижкой пролёта в проектное положение, а с правого – методом полунавесной сборки на временных опорах. Металлоконструкции для будущего сооружения изготовили на ОАО «Улан-УдэСтальмост».- При сборке и монтаже стальных пролётов использовались только передовые технологии сварки. При производстве работы наши инженеры проводили лабораторный, операционный и технологический, а также ультразвуковой контроль сварных соединений. Третий мост на 100% безопасен в эксплуатации, – отмечается в telegram-канале.