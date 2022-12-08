В Иркутской области семьи мобилизованных освободят от пеней за «коммуналку»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Сейчас законопроект проходит установленную процедуру согласования



Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области подготовило проект правового акта губернатора региона о порядке освобождения российских граждан, заключивших контракт в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством. В настоящее время документ проходит установленную процедуру согласования в прокуратуре Иркутской области.



Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал на встрече с жёнами и мамами участников специальной военной операции. На встрече с жительницами Правобережного округа Иркутска присутствовали представители правительства региона и городской администрации.



На встрече женщины задали интересующие их вопросы. Это вопросы про социальные выплаты, обеспечение дровами, предоставление бесплатного школьного питания, бытовые условия на передовой, доставку гуманитарной помощи и посылок на передовую. Все вопросы носят индивидуальный характер.



– Сегодня нам нужно выстроить свою работу так, чтобы гуманитарная помощь и индивидуальные посылки доставлялись на передовую. Знаю, что сейчас формируется система почтовой связи, может быть и мы использовать этот формат. Но сегодня в рамках доставки гуманитарной помощи мы будем взаимодействовать с министерством обороны и конечным пунктом получения помощи будет воинская часть, дальше помощь будет распределяться по подразделениям, – рассказал Игорь Кобзев.



Глава региона добавил, что подобные встречи будут продолжаться. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

