Вернутся они следующим летом
Зелёные лошадки с главной площади Улан-Удэ уехали «зимовать» на базу комбината по благоустройству. Они вернутся на площадь Советов следующим летом.
25 октября в Улан-Удэ приступили к демонтажу летней зоны отдыха. Днём убирают с площади Советов малые архитектурные формы, а ночью будут вывозить крупногабаритные элементы.
В Улан-Удэ уехали на «зимовку» зелёные кони
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