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В Улан-Удэ уехали на «зимовку» зелёные кони

Общество, 
Вернутся они следующим летом

Зелёные лошадки с главной площади Улан-Удэ уехали «зимовать» на базу комбината по благоустройству. Они вернутся на площадь Советов следующим летом. 

25 октября в Улан-Удэ приступили к демонтажу летней зоны отдыха. Днём убирают с площади Советов малые архитектурные формы, а ночью будут вывозить крупногабаритные элементы.

благоустройство площадь Советов

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