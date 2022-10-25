В Улан-Удэ уехали на «зимовку» зелёные кони

Вернутся они следующим летом



Зелёные лошадки с главной площади Улан-Удэ уехали «зимовать» на базу комбината по благоустройству. Они вернутся на площадь Советов следующим летом.



25 октября в Улан-Удэ приступили к демонтажу летней зоны отдыха. Днём убирают с площади Советов малые архитектурные формы, а ночью будут вывозить крупногабаритные элементы.



