В Бурятии МЧС дало советы, как справляться с тревожностью в эпоху перемен

«Нам довелось жить в непростое время», - сообщают в ведомстве



Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России совместно с психологами силовых ведомств разработали специальные рекомендации о том, как контролировать своё эмоциональное состояние и справиться с тревогой и паникой, переживаниями за своих близких в текущей ситуации. Рекомендации разместили на сайте ГУ МЧС по Бурятии.



- Нам довелось жить в непростое время и сейчас мы становимся свидетелями и участниками исторических событий. Жить в эпоху перемен непросто, ежедневно многие люди оказываются в вихре событий и новостей, которые меняют жизнь. Такие изменения могут вызывать порой противоречивые чувства: от решительности и готовности действовать до чувства страха, тревоги и беспомощности, - отмечают в ведомстве.



Специалисты поясняют, что можно научиться совладать со своими эмоциями, чтобы сохранить внутреннее равновесие и помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Вот что говорится в памятке:



«Верните себе ощущение контроля над ситуацией.



Когда наша жизнь стабильна мы чувствуем, что можем контролировать большинство событий в нашей жизни, у нас есть планы и перспективы. Если происходят события, разрушающие привычную стабильность — мы испытываем беспомощность, растерянность, тревогу. Испытывать подобные чувства — нормально, «выключить» их - невозможно. Но возможно возвращать себе уверенность постепенно, для этого:



Сосредоточьтесь на тех делах, которые можно сделать прямо сейчас: приготовить еду, уделить время детям, поговорить с близкими.



Благодаря таким простым действиям мы учимся ориентироваться в новой ситуации, и она постепенно становится нам знакомой.



Общайтесь с людьми, проявляйте сочувствие, поддерживайте тех, кто в этом нуждается.



Придерживайтесь постоянного режима дня.



Научитесь справляться с чувством тревоги.



Тревога — спутник любых перемен. Она нужна человеку, чтобы быть сосредоточенным и готовым встретить опасность, однако, когда тревога слишком сильная, она превращается из союзника во врага и мешает сфокусировать внимание и принять разумное решение. Тревога парализует волю, истощает внутренние ресурсы, которые так нужны в трудной ситуации для того, чтобы рационально действовать и поддерживать близких.



Для того чтобы уменьшить чувство тревоги можно использовать следующую стратегию:



Уменьшить риск возникновения острых приступов этого чувства и научиться преодолевать такой приступ, если он все же возник.



Для того, чтобы уменьшить риск возникновения острого чувства тревоги:



Соблюдайте информационную гигиену (выберите 2-3 источника информации, которым вы доверяете и получайте новости только оттуда, тревожащие новости из других источников считайте нуждающимися в проверке; определите периодичность и длительность, которое вы посвящаете изучению информационного поля и старайтесь не нарушать этот режим; часто тревожащая тема захватывает все наше внимание - постарайтесь проявлять интерес и к другим новостям).



Не пренебрегайте физической активностью — это помогает выплеснуть напряжение.



Не злоупотребляйте алкоголем.



Научитесь чувствовать нарастание тревоги и справляться с ней в самом начале, ведь чем сильнее развернётся эмоция, тем больше усилий понадобится, чтобы с ней справиться.



Помочь научиться справляться с приступом тревоги могут несколько рекомендаций:



Освойте дыхательные упражнения, которые помогают снять напряжение. (Короткий вдох — пауза — максимально длинный выдох, при этом важно сосредоточиться на процессе дыхания и стараться расслаблять мышцы тела, особенно на выдохе).



Научитесь концентрировать внимание на внешнем или внутреннем объекте (вспоминайте таблицу умножения, считайте окружающие вас предметы, придумывайте рифмы), это помогает переключиться с тревожных мыслей.



В момент нарастания тревоги сделайте несколько физических упражнений, для борьбы с тревогой подойдут ритмичные упражнения, требующие координации движений.



Человек очень часто сам не осознает пределов своих возможностей. Самое главное - начать и делать, продолжать и пробовать! Тогда всё будет получаться и удаваться.



Иногда справиться с паникой, тревогой и негативными мыслями самостоятельно бывает тяжело».



Если вы чувствуете, что прямо сейчас нуждаетесь в профессиональной психологической помощи, вы можете обратиться:



8-800-550-67-98 – линия психологической поддержки Вооружённых Сил Российской Федерации.



8-800-775-17-17 - горячая линия психологической помощи МЧС России.



