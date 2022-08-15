Он пройдёт в конце сентября
С 22 по 23 сентября в Улан-Удэ состоится ХХVII Книжный салон. Мероприятие проведут в национальной библиотеке Бурятии, сообщает пресс-служба учреждения.
В рамках салона намечена обширная и разнообразная программа: книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств, издателей и писательских организаций; традиционные встречи с писателями; презентации новых книжных проектов, изданий. Также состоится церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года Республики Бурятия-2022».
Напомним, что прошлый республиканский салон прошёл в конце 2021 года – 9 и 10 декабря. Его площадки посетило около 500 человек.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии вновь проведут Книжный салон
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