Праздник проведут в Железнодорожном районе
13 августа в Улан-Удэ состоится «Фестиваль сладостей» (0+). Мероприятие проведут в парке имени Д.Ж. Жанаева.
В 19:00 начнётся детская развлекательная программа. Также состоится выступление кавер-группы «Бесплатные крылья», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Кроме фестиваля, в этот же день в парке Жанаева с 20:00 пройдёт сольный концерт Сергея Казакова «Say Shall» (16+). Среди приглашённых гостей: Александра Кудряшкина, Савелий и Севастьян Казаковы, Diggi Dotz, Pride, «Куба Либре», ансамбль «Славица», группа «Метро», Tim Yang и Макс Климов.
В Улан-Удэ пройдёт «Фестиваль сладостей»
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