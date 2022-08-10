В Улан-Удэ пройдёт «Фестиваль сладостей»

Праздник проведут в Железнодорожном районе



13 августа в Улан-Удэ состоится «Фестиваль сладостей» (0+). Мероприятие проведут в парке имени Д.Ж. Жанаева.



В 19:00 начнётся детская развлекательная программа. Также состоится выступление кавер-группы «Бесплатные крылья», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Кроме фестиваля, в этот же день в парке Жанаева с 20:00 пройдёт сольный концерт Сергея Казакова «Say Shall» (16+). Среди приглашённых гостей: Александра Кудряшкина, Савелий и Севастьян Казаковы, Diggi Dotz, Pride, «Куба Либре», ансамбль «Славица», группа «Метро», Tim Yang и Макс Климов.

